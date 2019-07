Nuovo governo, vecchi problemi: e ora la Grecia riapre la questione Macedonia del Nord

Dei sei aspiranti membri dell’Ue nei Balcani occidentali, al momento il Montenegro e la Serbia sono i primi della lista, mentre il mese scorso la Commissione ha inviato una raccomandazione per l’apertura delle negoziazioni con la Macedonia del Nord e l’Albania. Gli unici opposti alla candidatura della Macedonia del Nord (oltre alla Grecia), al momento, sono la Francia e i Paesi Bassi. «Sono parecchio scettico verso coloro che dicono che il futuro dell’Europa sia in un allargamento ulteriore se già non riusciamo a trovare un accordo tra 28 Paesi», ha detto Macron appena qualche giorno fa, in occasione dei confronti sui candidati per le posizioni chiave all’interno dell’Ue.

Ciò che sarà, rimane da vedere. Quel che è certo è che il processo è lungo e ci vorrà tempo prima che l’ipotesi concreta di un’entrata di Skopje arrivi sul tavolo. Ma il dilemma di Mitsotakis resta: proseguire lungo la linea del veto alla Macedonia del Nord rischia di essere un azzardo non indifferente nei confronti della Commissione, posto che la Grecia, soprattutto dal punto di vista economico, deve conquistarsi una buona dose di fiducia per potersi risollevare. D’altra parte, mollare il colpo lasciando che la Macedonia del Nord mantenga il suo nuovo nome e prosegua nelle trattative come se nulla fosse, significherebbe per Mitsotakis venire meno ad una promessa fatta al proprio elettorato.

Secondo alcuni analisti, non sarà questo il caso. Difficilmente, dicono, il neo primo ministro greco potrebbe avere lo spazio per rimettere in discussione un accordo già preso. Ma se anche l’accordo sul nome dovesse restare, rimane comunque aperta la questione del veto: vorrà ancora fermare l'annessione? Per il momento, il primo ministro di Skopje Zaev si è congratulato con Mitsotakis per la vittoria, auspicando la continuazione di un buon livello di cooperazione tra i rispettivi paesi. A ottobre il Consiglio europeo deciderà se accettare o meno la raccomandazione della Commissione. Per quel momento, i nodi di Mitsotakis avranno iniziato a venire al pettine.