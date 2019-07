Il gran premio dell’ipocrisia (sulla pelle dei migranti): ecco perché Carola non deve accettare una medaglia dai francesi

Un’idea peggiore in un momento peggiore non poteva venire. Fossimo in Carola Rakete, e Pia Kemp, capitane della Sea Watch, non accetteremmo la massima onorificenza del Comune di Parigi , la medaglia Grand Vermeil “per aver salvato migranti in mare”, e in quanto “ perseguitate dalla giustizia italiana ”.

Sarebbe bene uscire dalla tempesta emotiva che da mesi sta scuotendo l’opinione pubblica e social e ultimamente sta dividendo l’Italia in bestiali odiatori di Carola (con il corollario vergognoso e solito di violenze verbali e minacce) e più contenuti, ma ugualmente feroci, odiatori del ministro dell’Interno Matteo Salvini.



Sarebbe il caso di uscire dall’emotività innanzitutto per rispetto dei veri protagonisti della tragedia che si sta consumando nel Mediterraneo. I migranti. Se ci sono degli eroi in questa vicenda sono per primi quelli che hanno avuto il coraggio di lasciare tutto, affrontare spostamenti in condizioni disumane, detenzioni con tortura, traversate alla deriva. La medaglia, semmai bisognerebbe darla a loro. Gli eroi nel senso classico, omerico, sono innanzitutto loro.