Decreto sicurezza bis: l’inutilità del male

Tanto più, aggiunge Belluccio, che «dal punto di vista giuridico il decreto sicurezza bis è inutile, perché richiama alla Convenzione di Montego Bay, che prevede il divieto di sbarco di immigrati irregolari. Nei passati casi di scontro con le ong, non è mai stata verificata una violazione di questa fattispecie. Non sono navi che sono andate a prendere persone in un Paese straniero e le hanno portate in italia senza visto. Si tratta di persone salvate in mare in condizioni di pericolo delle imbarcazioni, quindi naufraghi, per i quali si fa riferimento alle convenzioni sulla salvaguardia della vita in mare e non alla Convenzione di Montego Bay».

Il testo del decreto “disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, entrato in vigore lo scorso 15 giugno, prevede all’articolo 1 che il ministro dell’Interno “può limitare o vietare l’ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale” per ragioni di ordine e sicurezza, quando si presuppone che si sia compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Mentre all’articolo 2 si prevede una sanzione (che va da un minimo di 150mila euro a un massimo di un milione di euro) per il comandante della nave “in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave. L’arresto in flagranza per il comandante, invece, scatta nel caso in cui compia il “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”.