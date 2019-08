Ecco perché con il Tav il Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo è morto per sempre

Dodici anni fa organizzava manifestazioni nelle piazze italiane per gridare vaffanculo ai politici. Ora che il suo Movimento governa da un anno, Beppe Grillo ha scoperto che la politica non è sempre bianco o nero. Il grillismo è morto e il comico che voleva cambiare la casta dei politici bugiardi, corrotti e poltronari si trova dei discepoli incoerenti e pronti a rinunciare a tutti i valori che hanno professato pur di non perdere il loro ministero. La pietra tombale dell'utopia grillina è stato il voto di ieri in Parlamento sul Tav. La mozione del M5S per fermare la costruzione della linea ad alta velocità Torino-Lione è stata una «presa per i fondelli» secondo Alberto Perino, uno dei leader storici del movimento No Tav. A lui ha risposto proprio Grillo, offeso per essere stato chiamato un traditore. «Non avere la forza numerica per bloccare l’inutile piramide non significa essersi schierati dalla parte di chi la sostiene» ha scritto il garante del Movimento su Facebook. Tutto giusto, tutto vero. Ma per mesi Luigi Di Maio ha ripetuto «Finché il M5S è al governo il Tav non si farà» nonostante questo e altri giornali avessero chiarito fin da subito che solo un voto di Camera e Senato avrebbe potuto fermare i lavori. Il Tav è frutto di un trattato internazionale con la Francia e solo il Parlamento può modificarlo, non il Governo. Bastava leggere l'articolo 80 della Costituzione. E tutti sapevano che non c'era alcuna maggioranza per bocciare l'opera perché l’unico partito contro il Tav era il Movimento Cinque Stelle. In altre parole per quasi un anno abbiamo parlato del nulla assoluto.

«I suoi sforzi per insultare me e il movimento, con tarda pacatezza, esprimono la dinamicità di un fermacarte, incapace di farsi delle nuove domande, mentre l’avversario ha già cambiato pelle moltissime volte». scrive il comico abituato a tagliare i problemi complessi con l’accetta e a dividere i politici in buoni o cattivi, come in un film western. Ora si scopre un po’ Giulio Andreotti. La sua risposta a Perino richiama «la situazione è un po’ più complessa» che “Il Divo” pronunciava nell’omonimo film di Paolo Sorrentino. Sì, la situazione è sempre stata un po’ più complessa delle semplificazioni pentastellate. E ora anche l’ultimo totem del grillismo è caduto. No ai vaccini, fuori dall’Euro e dall’Unione europea; mai in televisione, mai alle alleanze coi partiti, mai condoni e tutto in streaming; no al Tap, no agli F35 e chiusura dell’Ilva; la regola del doppio mandato, gli stipendi restituiti e rendicontati; dimissioni se indagati, sempre sì alla richiesta di autorizzazione a procedere per un parlamentare. E ora la Tav. Tutto sconfessato, tutto rinnegato. Altri partiti ci hanno messo generazioni a tradire i loro ideali di partenza. Al Movimento è bastato un anno di governo. Complimenti.