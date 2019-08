Caporalato, i migranti alzano la testa: “Loro sanno di essere sfruttati, gli italiani no”

Qualche giorno fa, a Padova, 14 ragazzi africani hanno ottenuto il permesso di soggiorno per aver denunciato il proprio caporale, nei campi dove raccoglievano pomodori. È uno dei pochi casi “speciali” per cui il decreto sicurezza bis concede ancora di ricevere il permesso di soggiorno, l’essere soggetti a grave sfruttamento lavorativo. Pochi giorni prima, una trentina di giovani a Lequile, vicino Lecce, hanno scioperato perché non ricevevano lo stipendio da mesi, nonostante avessero lavorato per 11 ore al giorno (il compenso previsto era di 1 euro per ciascuna cassetta di pomodori). Prima ancora, altri avevano occupato la cattedrale di San Nicola di Bari, capitanati dal sindacalista Aboubakar Soumahoro, per dire basta allo sfruttamento e per chiedere alla Regione e al governo di adottare finalmente azioni concrete. Perché lo sfruttamento è ancora la quotidiana realtà di migliaia di braccianti agricoli in giro per l’Italia: persone che anche dopo aver affrontato l’inferno della Libia ed essere arrivati in Europa per cercare una vita migliore, vengono depauperate, picchiate, lapidate, vivendo spesso in condizioni di precarietà e rimanendo vittime dei roghi nelle baraccopoli. Moderni schiavi che si qualificano come gli ultimi degli ultimi, senza possibilità di riscatto perché irregolari, specialmente ora che il decreto sicurezza bis è stato approvato. Secondo un rapporto della Flai-Cgil, i lavoratori a rischio sfruttamento in Italia sono 430mila. Ma episodi come quelli di Padova, di Lequile e di Bari sembrerebbero dare un segnale di speranza.

In realtà, il fenomeno delle proteste non è nuovo. «È da almeno dieci anni che i braccianti scioperano e si ribellano contro i loro sfruttatori, i caporali e i datori di lavoro», spiega a Linkiesta Yvan Sagnet, fondatore dell’associazione NoCap, la prima rete internazionale anticaporalato. Sagnet, originario del Camerun, è arrivato in Italia nel 2007 ed è stato egli stesso bracciante nei campi pugliesi: nel 2011, a Nardò, fu protagonista della prima delle proteste degli immigrati sfruttati. «Noi pensiamo che sia una cosa molto positiva che queste battaglie partano soprattutto da loro, dalle vittime. Uno dei problemi è che in questo mondo pieno di omertà è che anche gli stessi datori di lavoro hanno paura a denunciare i propri aguzzini. E il reato di clandestinità non motiva le persone ad andare dalle forze dell’ordine».