Vogliamo un governo ecologista? Ecco le leggi da votare subito per lottare contro il cambiamento climatico

Al di là di come andrà a finire la crisi più pazza e strana (…e al sapore di moijto) della Repubblica italiana, in questi giorni da più parti è venuto l’appello a comporre un Governo ambientalista che finalmente metta al centro la crisi climatica come vera emergenza sociale ed economica. Per comporre un Governo così, e verificare esista una maggioranza che dovrebbe sostenerlo, basta mettere in fila una serie di misure necessarie e non più rinviabili. Noi ecologisti le chiediamo da anni. Temi che raramente hanno trovato spazio nei media, quasi mai nei discorsi politici, nonostante cresca sempre di più nel Paese l'attenzione e la sensibilità dei cittadini.

Per affrontare la crisi climatica si dovrebbe iniziare costruendo una Legge di Bilancio innovativa, che investa almeno quattro ambiti. Primo: quello delle concessioni; nella gestione di autostrade e aeroporti, di cave e acque minerali occorre ristabilire regole che garantiscano una corretta gestione di beni pubblici come, purtroppo, oggi non avviene, anche per rendere possibile recuperare risorse per centinaia di milioni di euro all’anno. Poi, occorrerebbe intervenire sulle esenzioni dalle tasse per centinaia di milioni di euro che attualmente premiano le fonti fossili, spostando la fiscalità in favore delle fonti con minori impatti ambientali e l’innovazione; allo stesso tempo eliminare le barriere che limitano rinnovabili e mobilità sostenibile. Il terzo punto, che si addice a una Legge di Bilancio ambientalista, dovrebbe riguardare l'economia circolare e le filiere locali di qualità, ridisegnando le aliquote Iva e differenziando i diversi beni sulla base dell’impatto ambientale e sociale dei prodotti per premiare innovazione ambientale e efficienza, i territori e il Made in Italy. Sarebbe anche necessario lanciare un Piano di investimenti pubblici utili, ormai fondamentali: al suo interno sono urgenti interventi capaci di riqualificazione degli edifici e di recupero delle periferie urbane, delle scuole, di creazione di servizi (nuove linee metro e tram, piste ciclabili), di adattamento delle città ai cambiamenti climatici, di risolvere i problemi di acquedotti e depuratori, i ritardi delle bonifiche delle aree inquinate, e procedere con la demolizione degli edifici abusivi.

Questi gli assi portanti di una Legge di Bilancio che non soltanto recupera risorse ma stabilisce finalmente il principio del "chi più inquina più paga”. Queste proposte permetterebbero di rilanciare la domanda interna, quella che più ha sofferto questi anni di crisi; inoltre aiuterebbero gli investimenti, l'innovazione e la ricerca, fondamentali per rafforzare la propensione all’export delle imprese. Sono proprio le imprese che hanno puntato sulla sostenibilità ambientale, in particolare nel settore manifatturiero e nell’agroalimentare di qualità, le vere protagoniste della nuova economia italiana. La sfida di oggi consiste infatti nell’accompagnare il tessuto imprenditoriale italiano lungo la strada dell'economia circolare e della decarbonizzazione. Oggi ritenute non più ricette “semplicemente" ambientaliste ma obiettivi delle politiche europee al 2030.