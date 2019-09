Le apparizioni del cuore immacolato di Maria e il Vangelo secondo Salvini

Mese di ottobre, mese del rosario per i cattolici. A partire dai papi, che l’hanno sempre ricordato come tale a partire da Leone XIII. E Papa Francesco, che è tornato a fare accenni alla pratica mariana nei giorni scorsi (si pensi alle parole rivolte ai gesuiti in Mozambico e rese note su La Civiltà Cattolica il 26 settembre), non è da meno. Per non parlare delle 6.000 corone, da lui benedette il 15 agosto a sostegno della campagna di preghiera Consola il mio popolo e distribuite, il 15 settembre, in tutte le 34 parrocchie, sia cattoliche sia ortodosse, della Siria.

Ma quando si parla di rosario e devozione mariana la mente corre oramai subito anche a Matteo Salvini per i ricorsi costanti in interventi e comizi. Con un utilizzo che non sembra affatto essere gradito a Oltretevere e tra le file della Cei.

Nel mezzo uno specifico milieu cattolico, quello tradizional-popolare, devozionale, tutto attento a messaggi provenienti da sempre nuove (presunte) apparizioni mariane, che, mal sopportante il Papa argentino, inneggia al “salvatore” Salvini.

Due personali conversazioni, così differenti tra di loro eppure così vicine, ne sono la riprova.

- Salvini l’ha scelto Gesù per salvare l’Italia e l’Europa.

- Come lo sa?

- Me lo ha detto idda -, indicando sorridente una statua dell’Immacolata, che troneggia su una cassettiera tarlata tra fiori e candele. Tutt’intorno altre immagini sacre, tante, forse troppe, insieme con quelle disseminate lungo le quattro mura della stanza da letto della veggente palermitana. Una donna, che conoscenti indicano come capace di scrutare i cuori e predire il futuro.