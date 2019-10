Di Maio si prende l’export, con la benedizione di Confindustria, ma la transizione non sarà indolore

Si diceva del potere: secondo le stime del Sole 24 Ore, il passaggio delle deleghe comporta maggiori risorse per 170 milioni di fondi promozionali, 75 milioni per il funzionamento dell’Agenzia Ice (che è trasferita sotto l’autorità della Farnesina, insieme con i suoi 400 dipendenti) e 50 milioni del piano Export Sud. Grazie al riassetto delle competenze, il ministero degli Esteri potrà disporre anche della professionalità e delle competenze di Sace-Simest, il polo dell’export e dell’internazionalizzazione di di Cassa depositi e prestiti che si occupa di assicurazione del rischio delle imprese italiane che investono all’estero: quasi 1000 dipendenti, 200 sedi sparse in giro per il mondo, 28 miliardi di risorse mobilitate nel 2018. Anche qui, bisognerà capire in che modo il legame verrà stabilito dal punto di vista burocratico.

Non è ancora chiaro chi si occuperà al ministero degli Esteri di dirigere dal punto di vista amministrativo le nuove competenze. È improbabile che verrà creata una nuova direzione generale, visto che la disposizione del decreto prevede l’istituzione di un nuovo “posto di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in servizio”. In un primo momento sembrava che la direzione generale competente sarebbe stata la direzione promozione Sistema paese, ma fonti della Farnesina non escludono che alla fine il nuovo vicedirettore potrebbe toccare alla DG Unione europea. È evidente che questa casella sarà particolarmente ambita tra i diplomatici, vista la centralità attribuita dal ministro Di Maio al dossier.