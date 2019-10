L’accordo di Malta sui migranti mostra (ancora) l’ipocrisia dell’Europa

Il vertice di Malta di settembre era stato definito un primo passo della politica europea in tema di gestione dei migranti. Tuttavia, sin dall’inizio si è avuto il dubbio che il passo fosse molto corto, e non solo perché la bozza dell’accordo si riferisce a un meccanismo temporaneo e su base volontaria. Dopo quanto emerso dalla riunione del consiglio europeo dei ministri degli Interni a Bruxelles, nei giorni scorsi, può affermarsi quel primo passo rischia in concreto di non portare ad alcun avanzamento.

Innanzitutto, a Bruxelles non era prevista la firma definitiva del pre-accordo di Malta. Come chiarito dal ministro dell’Interno italiano, Luciana Lamorgese, in quella sede è stato soltanto presentato il progetto messo a punto: alcuni Paesi «hanno dato la loro condivisione, perché, ogni volta che abbiamo avuto degli sbarchi, già immediatamente hanno dato disponibilità (…). Altri Paesi, in via generale hanno espresso un parere positivo, però molto poi viene rimandato a delle riunioni tecniche, che ci saranno prossimamente (…). Certo è che è un percorso che si chiuderà non immediatamente, richiede degli approfondimenti». Quindi, la strada da fare prima di parlare di un effettivo “primo passo” è ancora lunga.

Del resto, era noto sin dall’inizio che non sarebbero stati molti gli aderenti all’intesa: l’incontro di Bruxelles ha confermato che il gruppo dei “volenterosi” è limitato a Paesi quali Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, oltre a Francia, Germania e Italia, presenti a Malta, e alla Finlandia che ha la presidenza di turno. L’auspicio è che pure altri Paesi accettino il principio di solidarietà condivisa nella ripartizione dei migranti sancito a Malta, ma al momento non c’è alcuna certezza. “L'accordo prevede delle quote obbligatorie, che verranno stabilite quando poi avremo un quadro preciso di tutti i gli Stati che aderiranno, quando sapremo esattamente quanti Paesi avranno firmato", ha detto Lamorgese. Ma meno saranno, maggiore sarà il numero di migranti da accogliere per ogni singolo aderente, con i problemi conseguenti.