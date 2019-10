La strage di Bologna non è affatto un caso chiuso. E l’ultima prova è la vittima numero 86

Il sospetto è chiaro. C’era una vittima numero 86 sotto le macerie della stazione ed era la più vicina alla bomba. Si è pasticciato per cancellarla, per fermare i conti a quota 85 e adesso il diavolo ci ha messo lo zampino: “Chi l’ha visto” pubblica sul suo sito la foto (terribile) del volto senza nome, invitando chi può a riconoscerlo; il tribunale non sa che fare, forse ordinerà perizie sui parenti delle donne morte per vedere se c’è qualcuna che corrisponde a quei poveri resti. Il caso si riapre, e non è solo questione giudiziaria ma eminentemente politica perché qui rischia di venir giù un caposaldo della storia italiana, insieme alle carriere di centinaia di inquirenti, magistrati, politici che hanno difeso l’edificio processuale, pugnale tra i denti, marginalizzando chiunque – compreso il presidente emerito Francesco Cossiga – sollevasse dubbi sulle sue fondamenta.

La povera Fresu è uno dei simboli, forse il principale, di quella strage insensata. Su di lei hanno scritto libri e canzoni: ha commosso più di altri perché è morta insieme con la sua bambina, Angela, di tre anni, la più giovane vittima dell’eccidio. Era una operaia ventenne di origini sarde, trasferita da tempo a Gricciano, vicino Firenze, e stava andandosene sul Garda nel primo giorno dopo la chiusura delle fabbriche insieme alle amiche Verdiana e Silvana. Nella fatidica sala d’attesa di seconda classe erano sedute insieme, in teoria abbastanza lontano dal luogo dell’esplosione, tantoché Silvana sopravvisse mentre la piccola Angela e Verdiana restarono schiacciate dalle macerie. Per molto tempo si pensò addirittura che Maria fosse ancora viva, il suo corpo non era da nessuna parte, fu dissepolta solo la sua valigia coi documenti dentro: la cercarono negli ospedali, poteva essere ferita, non cosciente, magari si aggirava per le strade in stato di choc. Dopo mesi il caso fu chiuso col ritrovamento dei resti del volto, non attribuiti a nessuna delle altre vittime e associati a lei sulla base di un esame del gruppo sanguigno (il test del Dna, nel 1980, non era ancora una procedura). Si disse che forse si fosse alzata, spostandosi nei pressi dell'ordigno: l'unica spiegazione che poteva giustificare la totale mancanza di resti oltre il viso e i capelli.