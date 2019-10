Le sfumature sovietiche di una certa sinistra che odia la meritocrazia

Pare ovvio che quanto delineato piaccia poco ad una certa sinistra. Si ha in questo mondo, infatti, un solo criterio per giudicare sia se stessi sia gli altri: il successo. Come conseguenza, per come si distribuisce il successo, si hanno delle diseguaglianze marcate, il cui criterio di legittimità non è più, come in passato, la nascita, ma il successo professionale. Con le diseguaglianze lenite, come abbiamo visto, dai trasferimenti di reddito per via fiscale.

Nel mondo di ieri, quello in cui le posizioni sociali erano credute come il frutto della “volontà divina”, chi stava “in fondo” poteva consolarsi, perché aveva a che fare con una volontà superiore, mentre poteva sempre accedere, attraverso la cruna dell’ago, al Paradiso. Anche in India le gerarchie sociali erano accettate perché, come si dice nei film statunitensi, si aveva sempre una “seconda possibilità”, il rinascere, se meritevoli, in una casta superiore. Le religioni hanno quindi colmato la distanza fra il “merito” e il “destino”, immaginando una giustizia post mortem. Nel mondo della meritocrazia la giustizia è nel ricevere il dovuto “secondo le proprie capacità”, ma, a differenza delle religioni, ante mortem.

Le diseguaglianze stanno crescendo anche per effetto di dinamiche di cui si parla poco. Si dibatte dell’homo oeconomicus, ma raramente della mulier oeconomica. La fuoriuscita delle donne da una condizione di subalternità è una causa non secondaria della diseguaglianza in aumento. Le donne da quando studiano in massa accrescono il proprio “capitale umano”. Accrescendolo, possono avvicinarsi ai redditi degli uomini. Si supponga che i redditi maggiori siano di 30 mila euro e quelli minori di 10 mila all'anno. E si assuma che il reddito abbia un legame con l'istruzione. Se un uomo e una donna molto istruiti si sposano, il reddito della loro famiglia sarà di 60 mila euro. Se un uomo istruito sposa una donna non istruita, o viceversa, il loro reddito sarà di 40 mila euro. Se due persone poco istruite si sposano, il loro reddito sarà di 20 mila euro. Se i figli di quelli che guadagnano di più hanno accesso alle scuole migliori dove incontrano l'anima gemella con cui fanno dei figli che, studiando meglio, alla fine guadagneranno di più, ecco che avremo una concentrazione dei redditi crescente.

Vi sono altri effetti di non minore impatto. Accrescendo il proprio capitale umano, ecco che le donne fanno meno figli. Un fenomeno che si osserva sia guardando a ritroso quanto accadeva ai tempi delle nonne nei Paesi occidentali, sia osservando le donne immigrate da Paesi in via di sviluppo, che nel luogo d'origine generano molti figli, ma giunte qui, dopo un paio di generazioni, liete si accodano alle usanze locali.

Per frenare questa dinamica che accresce la diseguaglianza e riduce la crescita demografica le donne dovrebbero tornare a “fare la calza”, una sorta di restaurazione che non ha nulla a che fare con il progresso e l’eguaglianza. Le relazioni tradizionali, per usare un'espressione di Karl Marx, sono evaporate. I contadini hanno smesso di togliersi il cappello al passaggio del signore in carrozza, per usare un'espressione di Thomas Mann. Una volta viaggiavano i ricchi e gli emigranti – questi ultimi solo con il biglietto di andata. Una volta i ricchi si imparentavano al di là dei confini, e sapevano le lingue, mentre gli altri potevano al massimo aspirare a conoscere qualcuno che abitasse non troppo vicino, così da apprendere un secondo dialetto. Oggi quasi tutti viaggiano e quasi tutti cominciano a parlare una seconda lingua.