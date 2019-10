Storia di due sinistre, quella che redistribuisce senza crescita e quella che redistribuisce lo sviluppo

La mobilità lega gli interessi delle diverse classi di reddito. Quelli all'estremità inferiore possono pensare ad una ascesa sociale propria e dei propri figli, mentre quelli all'estremità superiore possono pensare ad una discesa sociale propria e dei propri figli. Questa duplice logica della mobilità sociale crea una comunanza di interessi, laddove si possono seguire anche delle linee di classe, ma senza l'intensità che si avrebbe se tutti fossero fermi alla condizione di partenza. In un mondo ad alta mobilità «le classi sociali sono come i grandi alberghi, sempre pieni, ma di gente sempre diversa» (Schumpeter).

Ora immaginiamo che la mobilità sociale si blocchi, perché chi, ancora appartenente alla classe media, ma con poche competenze, si trovi, per come funziona l'”economia della conoscenza”, nella condizione di scivolare verso il basso. Da un lato costoro cercheranno di ottenere un'integrazione del proprio reddito con il trasferimento – attraverso le imposte – di una parte del reddito dai ceti che hanno le competenze e quindi il reddito, ai quali, peraltro, non possono sperare di unirsi; d'altra parte non vedono una comunanza di interessi con quelli che stanno in fondo, come gli immigrati. Se la mobilità verso l'alto è vista come impossibile, e gli immigrati sono visti come dei concorrenti indesiderati, ecco che è alimentata una mentalità da “giochi a somma zero”.

Nel Bel Paese si hanno due progetti, quello della distribuzione per equità e quello per opportunità. Il primo non promuove lo sviluppo, ma distribuisce il reddito più o meno stagnante, il secondo vuole lo sviluppo per redistribuire il reddito.