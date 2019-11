Meglio non sminuire, spesso siamo razzisti. L’unico modo per uscirne è lo Ius culturae

Sminuire è tipico di chi preferisce alleggerire le proprie responsabilità. Certo, si potrebbe pensare che quando è una bambina a rivolgersi, quasi quotidianamente, a un proprio compagno di classe additandolo come «Nero, nero!» non ci sia spazio per parlare di razzismo. Eppure non sarebbe sbagliato farlo. Basterebbe inserire questo episodio in un contesto. Più ampio. Che non si limiti alla scuola. Che non ha affatto il sapore di un gioco o di uno scherzo tra bambini.

Mentre l´Istituto scolastico ha scelto subito di minimizzare l´accaduto, quasi a volerlo liquidare come un caso isolato, è comprensibile che il papà, preoccupato e svilito per il proprio figlio, abbia deciso di rendere pubblico quanto stava succedendo, affidandosi a Facebook. Chiedendo alla scuola di svolgere il proprio compito. Un compito educativo. Anche di principi e di valori, quali la tolleranza e il rispetto. Già alla scuola materna il figlio veniva spesso preso in giro per il suo colore della pelle.

Ma torniamo all´idea che quanto successo a Borgaro, nella Provincia di Torino, sia davvero un caso isolato. Sporadico. Vale la pena di raccontare un altro episodio – come questi ce ne sono tanti altri che non finiscono sotto i riflettori dei media – relegato alle pagine di cronaca locale. «Non gioco con te perché sei nera e hai il cuore nero, non ti prendo per mano perché sei sporca». A pronunciare queste parole è stata una bambina nei confronti di una sua compagna di classe in una scuola elementare di Gerenzano in provincia di Como. A denunciare l´accaduto questa volta è stata la mamma trentacinquenne che è riuscita a fare ammettere alla bambina di essersi rivolta alla figlia in modo offensivo. Di fatto razzista.