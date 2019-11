Contratto con Grillo e patto con Salvini, mio Dio com’è caduto in basso il Pd

L’unica volta che il Pd ha avanzato una proposta sua, quasi a voler dimostrare a se stesso di essere vivo, cioè il riconoscimento della cittadinanza ai figli degli immigrati regolari che sono nati e cresciuti in Italia, è bastato uno «sconcertatante» di Di Maio per ritirarla e far chiedere scusa per aver osato così tanto. Stiamo parlando di un Pd che non esclude che l’alleanza strategica, non solo il governo, possa essere guidata dall’azzimato segnaposto di Casaleggio teleguidato da Casalino, l’altro chiarissimo professor Giuseppe Conte, grande palleggiatore, quando era evidente che Nicola Zingaretti doveva porre una sola condizione al Presidente della Repubblica e a Di Maio per formare il nuovo governo: cambiare Conte. Ma, appunto, non c’era nessuna voglia di discontinuità, soltanto paura che Renzi rubasse nuovamente la scena.



Come se non bastasse, adesso c’è in ballo anche l’asse con Salvini sulla legge elettorale, un patto del Papeete più che del Nazareno siglato proprio da quelli che storcevano il naso di fronte sull’accordo Renzi-Berlusconi per cambiare la Costituzione, ma che ora sono prontissimi ad approvare nuove regole purché mettano in difficoltà il partito di Renzi e non importa se accorciano la strada verso i pieni poteri di Salvini.

L’ossessione antirenziana del Partito democratico e di gran parte della classe dirigente del paese andrebbe studiata seriamente, al netto degli errori diciamo napoleonici dell’ex premier. Non è un’ossessione molto diversa da quella antiberlusconiana e anticraxiana del passato più o meno recente, ma mentre Berlusconi e Craxi erano avversari diretti del fronte post comunista, questa nei confronti del leader di Italia Viva ha connotati masochistici perché è iniziata nel momento in cui Renzi era il segretario e il presidente del Consiglio del Pd che ha raccolto la percentuale di voti più alta nella storia del partito e non si è sopita nemmeno quando, grazie anche a questa fissazione, Renzi è diventato il segretario del Pd che ha preso meno voti nella storia del partito.