Riforma della prescrizione: ecco la prova che i Cinque Stelle sono per la giustizia ingiusta

«Perché partire dalla fine? Perché partire proprio dal rimedio al processo troppo lungo?». A chiederselo è Giandomenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali (Ucpi) e portavoce di una campagna d’informazione per spiegare in maniera semplice e intuitiva l’importanza della prescrizione. A un mese dall’entrata in vigore della riforma targata Cinque Stelle, infatti, gli equilibri di maggioranza tornano a tremare. In sostanza, dal prossimo anno la prescrizione dei reati si interromperà dopo la sentenza di primo grado, sia di condanna sia di assoluzione: per molti è l’unico modo per impedire la prescrizione dei reati dovuta ai tempi eccessivi della giustizia italiana, per altri, viceversa, la riforma si propone come l’unico modo in cui l’ordinamento può difendere gli imputati dalla lunghezza dei processi. La voce degli addetti ai lavori però sembra tutto sommato unitaria: l’effetto boomerang è dietro l’angolo, in particolare sulla durata delle udienze e gli effetti negativi per imputati e parti offese.



«La riforma va a minare un principio di civiltà: ovvero quello che vuole che un cittadino non debba e non possa essere in balia della giustizia penale per un tempo indefinito», spiega Caiazza. «Si può anche ragionare su una prescrizione che intervenga nella sentenza di primo grado, ma in un contesto in cui la durata dei processi è ragionevole. I processi durano decenni, pertanto la prescrizione del reato è l’unico argine a questa patologia del sistema giudiziario italiano». In altre parole, la riforma parte con le polveri bagnate, in quanto è proprio la conditio sine qua non a mancare e le intenzioni del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ad essere a dir poco pruriginose. Secondo una folta schiera di avvocati penalisti, la cui cassa armonica è il silenzio che dal 2 al 7 dicembre riempirà le aule di Roma, come di altri distretti giudiziari, per lo sciopero proclamato, quella del Movimento 5 Stelle è l’ennesima acrobazia di propaganda in grado di canalizzare un malcontento generale dei cittadini nei confronti delle istituzioni di giustizia e di un sistema di lungaggini oggettivamente estenuante.



Una propaganda che prende adito dalle parole dello stesso ministro Bonafede, il quale considera la norma della prescrizione come “l’àncora di salvezza del delinquente che anche se beccato inconfutabilmente con le mani nella marmellata, fa di tutto per allungare i tempi processuali e ottenere la prescrizione del reato”. Ma è davvero questo l’iter e la risoluzione in voga nei tribunali italiani? «Innanzitutto - commenta Caiazza - il 75 per cento delle prescrizioni matura prima della sentenza di primo grado. In secondo luogo, i reati che si prescrivono in breve tempo sono quelli bagatellari. Quelli che generano allarme sociale, i più gravi, hanno tempi di prescrizione che vanno dai 16 ai 50 anni». Come se non bastasse l’accusa mossa agli avvocati, non a caso lo sciopero di massa, è considerata da molti una sorta di fake news del foro, in quanto per legge a ogni richiesta di sospensione o di rinvio degli avvocati si sospendono anche i tempi di prescrizione (è quindi impossibile per quest’ultimi pilotare la grammatica di un processo). Di che cosa stiamo parlando, quindi?