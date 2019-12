La Casaleggio Associati smentisce lo scoop de Linkiesta, ma in realtà conferma tutto (fate girare!!!)

Secondo il professore Pierluigi Perri dell’Università di Milano, tra i più noti esperti italiani di data protection, «è certamente insolito che un’informativa, nata per l’appunto per “informare” l’interessato in merito al trattamento che verrà effettuato dal titolare, stabilisca poi in una clausola l’obbligo per l’interessato di rendersi garante dell’ottenimento del consenso da parte di terzi. Questo tipo di clausole infatti interviene tipicamente nei contratti tra titolari o tra titolari e responsabili, ma non nelle informative tra titolare e interessato».

Chi utilizza un’app non può avere nessun obbligo verso terzi. Il legalese usato dal comunicato della Casaleggio è privo di qualsiasi appiglio giuridico, secondo Perri: «Non si comprende su che basi i terzi potrebbero essere stati informati previamente del fatto che i loro dati sarebbero stati trasferiti al sig. Grillo. Nemmeno si capisce come il Sig. Grillo possa iniziare a raccogliere i dati dei terzi senza prima aver ottenuto il loro consenso, ma solo basandosi sulla garanzia che un interessato avrebbe, presumibilmente in un secondo momento, ottenuto il consenso».