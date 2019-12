Quattro domande per la Casaleggio Associati

Dopo lo scoop, è arrivata la prevedibile smentita che ha creato però ancora più dubbi. E almeno quattro interrogativi da chiarire. Il 4 dicembre Marco Canestrari, ex braccio destro di Gianroberto Casaleggio, ha rivelato a Linkiesta che dal 2013, la Casaleggio Associati avrebbe avuto accesso ai dati di molti utenti di Facebook tramite un’app scaricabile dal blog di Beppe Grillo creata per sostenere la campagna del Movimento Cinque Stelle e vincere una cena con il fondatore. Per guadagnare punti bisognava aggiungere il logo ufficiale del Movimento nella foto profilo, chiedere ai propri amici di supportare economicamente il M5S e pubblicare i manifesti del partito sulla propria bacheca di Facebook. «Legittimamente un sito chiedeva individualmente alle singole persone di poter utilizzare alcuni dati per verificare la propria classifica di attivismo», si è difesa la Casaleggio Associati - «I dati raccolti nel 2013 non sono stati utilizzati dalla Casaleggio Associati per altre finalità e sono poi stati cancellati alla fine dell'iniziativa in piena sintonia con la legge, con le politiche di Facebook e con la normativa sulla privacy».

Ma è proprio la smentita che fa sorgere almeno quattro domande a cui la Casaleggio Associati dovrebbe rispondere. Primo, può fornire una prova che i dati ceduti dagli utenti iscritti all’app sono stati cancellati alla fine dell’iniziativa e non alcuni mesi dopo? E soprattutto che non sono stati mai usati dati dei loro amici su Facebbok? Secondo, può assicurare che quei dati non sono mai stati ceduti a terze parti? Terzo, perché sono stati richiesti così tanti permessi per accedere ai dati che non riguardano l’attività politica (come la residenza o l’orientamento religioso? Quarto, perché nell’informativa c’era scritto che l’utente che aveva scaricato la app si doveva far garante al posto di Beppe Grillo per ottenere il consenso di terze persone all’utilizzo dei loro dati?

Queste informazioni può fornirle solo la Casaleggio Associati ma Linkiesta per cercare di far capire almeno il contesto di cui stiamo parlando, ha contattato numerosi esperti di privacy digitale. «Purtroppo non c’è mai la certezza che i dati vengano cancellati quando un’azienda promette di farlo. Mancano dei meccanismi “ex post” di verifica che incentivino le aziende a rispettare le regole del gioco. Un po’ come le licenze edilizie o il limite di velocità. Se un automobilista corresse a 200km orari sull’Aurelia, senza autovelox nessuno se ne accorgerebbe». spiega Isabella De Michelis fondatrice di ErnieApp, l’app che permette all’utente di gestire i suoi consensi privacy e comprendere come vengono utilizzati i suoi dati nell’economia di Internet.