La disfatta della vecchia sinistra in Gran Bretagna dimostra che non si può tornare indietro (e allora il PD?)

Molto bene in Gran Bretagna the firm, la ditta, l’Old Labour che avrebbe dovuto cantarle chiare al New Labour liberal-democratico e post socialista di Tony Blair ancor più che agli avversari nazional-sovranisti, e anche un poco buffoni, di Boris Johnson.

Davvero un grande successo per il ritorno al passato che finalmente avrebbe dovuto riconciliare la sinistra alle tradizionali radici sindacali e operaie strappate dall’odiato neoliberismo, ma che nel frattempo ha preferito non prendere posizione su una bazzecola chiamata Brexit né sulla quisquilia dell’antisemitismo per cercare di non scontentare nessuno, finendo però per scontentare tutti al punto da subire, ieri notte, la più catastrofica sconfitta della sinistra inglese in quasi un secolo.

Sounds familiar? Se vi sembra di averla già sentita è perché siamo nella stessa situazione in Italia, con un Partito Democratico nato da un’intuizione di Walter Veltroni a vocazione maggioritaria per allargarsi alla tradizione cattolica e liberal democratica e uscire dalle secche della sinistra post comunista, ma che in odio a Matteo Renzi, il Rignano Spice della Terza Via di Tony Blair e Bill Clinton, che l’aveva condotto al 40 per cento due volte, alle Europee e al referendum costituzionale, è tornato sotto il saldo controllo della ditta Pds e Ds per trasformarsi, a essere generosi, in un’agenzia interinale che fornisce professionisti di buona qualità a governi più o meno presentabili.

Che cosa sia davvero il Pd di Nicola Zingaretti non è dato saperlo. Il progetto di un’alleanza strategica con la Casaleggio Associati è di straziante comicità. Le Cronache di Narni sono surreali. Il silenzio sul candidato a presiedere la Commissione Banche, forte dell’expertise di aver diffuso i Protocolli dei Savi di Sion quale prontuario per combattere lo strapotere dei banchieri ebrei, è sconcertante. L’apatia nell’accettare qualsiasi paturnia di Luigi Di Maio è grottesca. Gli appelli alla saggezza di Beppe Grillo e l’evocazione della leadership di Giuseppe Conte, vabbè.