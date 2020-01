Cinque motivi per abbandonare il materasso e iniziare a risparmiare in maniera intelligente

Roba da nonne, che ai loro tempi preferivano nascondere i risparmi sotto il letto, mosse dall’antica superstizione secondo la quale lì sarebbero stati più al sicuro. Ormai è passata da tempo l’epoca del materasso come miglior posto per conservare il proprio denaro, complice anche il progressivo abbassarsi delle spese di commissione per aprire e mantenere un conto in banca, soprattutto se si è giovani. È invece iniziato il tempo di una generale precarietà lavorativa ed economica, che fanno sì che qualsiasi somma in entrata sia da conservare con cura, magari approfittando per farla fruttare con piccoli investimenti.

Ecco perché, anche senza essere degli esperti di economia e finanza, è proprio il caso di lasciar perdere il giaciglio in cameretta e trovare destinazioni migliori per i propri risparmi. Come ad esempio Gimme5, il servizio di AcomeA che consente di investire piccole cifre (si può partire da 5 euro) in fondi comuni di investimento - che tra l’altro sono anche l’opzione più sicura per chi non se ne intende o comunque non ha interesse ad investire grandi quote in borsa.

In linea con le abitudini e la comodità che la tecnologia che usiamo tutti i giorni ormai consente, Gimme5 si presenta come una normalissima app da smartphone, scaricabile facilmente e oltretutto priva di costi. Difficile trovare una soluzione più sicura, comoda e senza pretese di questa. Non siete ancora convinti? In puro spirito Gimme5, ecco allora cinque ragioni per cui è proprio arrivato il momento di dire addio al materasso per i vostri risparmi. Dopo averle lette, non avrete più scuse!

1. Sotto il materasso i risparmi non crescono: semmai, prendono polvere. Allo stesso modo, anche lasciarli fermi in banca significa esporli all’erosione di (per quanto contenuti) costi bancari, senza nessun guadagno. Con un’applicazione come Gimme5, invece, si possono far fruttare a poco a poco, senza vincoli di sottoscrizione e ricorrenza.

2. Abitudine al risparmio: Come fare i conti con la tentazione di sapere che si sta “dormendo” sopra i propri risparmi, e che sono lì, a portata di mano? Investire piccole cifre per via digitale porterà ad essere più costanti e meno tentati dal metterci mano in continuazione. In più, si potrà monitorare nel tempo la propria performance di risparmio: un bel vantaggio per chi non vuole sprecare risorse!

3. Risparmiare per obiettivi: è naturale che si metta via del denaro per uno scopo, più o meno immediato. Ma sapere che si sta lavorando esplicitamente per raggiungere un obiettivo (che sia la vacanza di quest’estate o la macchina fotografica che volete regalarvi da tempo) renderà più facile razionalizzare le spese e dunque anche i risparmi. Gimme5 permette di stabilire fino a 5 obiettivi su cui canalizzare le proprie risorse: un ottimo metodo per coltivare più progetti contemporaneamente, diversificando le somme depositate.

4. Il risparmio non è tutto uguale: a seconda dell’obiettivo, di quanto denaro richiede e quanto in fretta, la cifra da accantonare sarà diversa. In questo senso, si può decidere di investire in maniera diversa, decidendo di “osare” di più o di meno a seconda delle necessità. I tre profili di risparmio di Gimme5 - breve termine, dinamico o aggressivo - consentono di farlo in maniera equilibrata ed efficace. Con oltre 250mila utenti e più di 5mila obiettivi raggiunti, l’affidabilità del servizio è garantita!

5. Ricevere consigli utili dagli esperti: Risparmiare è semplice, se sai come farlo. Per quanto scontato possa sembrare, accantonare anche piccole cifre richiede metodo e strategie per massimizzare gli sforzi. Gimme5 è un prodotto di investimento efficiente e gestito da professionisti, che fra le altre cose offre un’utile sezione “consigli” dove trovare risposte a tutte le vostre domande sul tema del risparmio, così come un’ampia selezione suggerimenti nell’ambito dell’educazione finanziaria. La soluzione ideale per risparmiare in modo ancora più “smart”!