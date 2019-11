Abbi cura di me.

Magazzino 18*. Io sono figlio di una profuga fiumana e molto probabilmente lì dentro da qualche parte c’è una valigia che lei , i miei nonni ed i miei zii smarrirono durante l’esodo. Conteneva tutte le fotografie di famiglia. Cosa hai provato entrando dentro quel posto che contiene i rimpianti e le nostalgie dolenti delle genti giuliano dalmate cacciate dalla loro terra natia?

*Nel 1947 l’Istria, Fiume e la Dalmazia furono sottomessi al regime di Tito. Gli italiani che vi risiedevano, per sfuggire alle persecuzioni che li colpivano, emigrarono come esuli. Si stimano circa 350 mila persone in esilio, che vennero ospitate in campi profughi in Italia, in Argentina, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in ogni angolo del mondo. Partendo lasciarono le poche cose salvate dalla fuga da casa in un luogo, il Magazzino 18 del porto di Trieste.

Ancora oggi quegli oggetti sono lì; nessuno li ha più rivendicati, vestigia di vite spezzate che portano ancora il nome dei loro proprietari di un tempo, andati a cercare una sorte migliore. NDR.

Cosa ho trovato… innanzitutto gli oggetti, angoscianti, ti sembra quasi che parlino. Su quasi ogni sedia, su ogni armadio, su ogni mobile c’è scritto il nome della famiglia proprietaria; a volte si trova affisso un cartellino marcato ACOMIN, la ditta che si occupò di effettuare questo enorme trasloco. E’ come se ogni oggetto di quel magazzino parlasse e ti volesse raccontare una storia.

Cosa ho provato… un grande imbarazzo perché non conoscevo quel luogo e non conoscevo la vicenda dell’Esodo; ho sentito l’esigenza di documentarmi a fondo e di prestare la mia voce, la mia musica ed i miei racconti per farmi divulgatore di quelle storie.

Un giorno a Trieste una signora, molto anziana, mi ha fermato per la strada e mi ha detto una cosa bellissima, forse una delle cose più belle che mi sono state dette in tutta la vita: “ Adesso che qualcuno è riuscito raccontare la mia storia posso morire in santa pace. Ora i miei concittadini italiani posso riconoscermi”. Per gli esuli la cosa importante era essere riconosciuti, sapere che la loro tragedia veniva riconosciuta dagli altri.

In un’altra occasione sono stato invitato da un gruppo di esuli in Canada, a Toronto. Questi esuli avevano in mente di costruire un piccolo monumento dedicato all’Esodo dei profughi giuliano-dalmati, ed avevano fatto una colletta tra di loro. Quando hanno saputo del mio spettacolo hanno rinunciato all’idea del monumento ed hanno deciso di “comprare una replica ad hoc”, commuovendomi. “Per noi questo tuo spettacolo equivale al nostro monumento, il tuo spettacolo è il nostro monumento alla memoria”.