In principio era il Dolce Forno. Tutti i bambini degli anni Settanta e Ottanta hanno provato a cuocere sotto la sua lampadina tortine al cioccolato basse e appiccicosette e frollini dalla consistenza argillosa. Prelibatezze che uscivano dal magico giocattolone arancione e che ai piccoli sembravano vere delizie. Meno convinti erano forse nonni e zii che si trovavano a degustare i capolavori dei nipotini. A tutti i bambini piace impastare. A tutti i bambini giocare al ristorante. A tutti i bambini piace tirar fuori dagli armadietti (in genere i preferiti sono quelli della nonna) pentolini e padelle. A tutti i bambini piace offrire agli ospiti un delizioso caffè immaginario. Insomma, il cibo è parte integrante del gioco. E se oggi il Dolce Forno è fuori produzione, ci sono molti altri giochi che fanno della cucina un punto di partenza per la fantasia dei piccoli chef.

Discendenti diretti del compianto Dolce Forno sono quei giocattoli che ancora oggi consentono di creare dolcetti e altre bontà con veri ingredienti. I tempi sono cambiati, e una nuova consapevolezza fa sì che questi giochi siano molto più accurati, e il risultato sia apprezzabile anche per i grandi. È il caso di Cioccomania, un kit della linea Scienza & Gioco Lab di Clementoni per esperimenti gustosi e divertenti. Pasticceria e scienza, divertimento e amore per le cose buone si incontrano in una scatola: con Cioccomania bambine e bambini, a partire da 8 anni, possono cimentarsi in cucina imparando al tempo stesso i principi scientifici più noti all’arte culinaria. Con Cioccomania si possono preparare tanti dolci davvero buoni, come muffin al cioccolato, cake pops e cioccolatini di forme diverse. Il kit contiene un manuale ricettario, gli ingredienti alimentari e tanti utensili: formine tagliabiscotti, pirottini in silicone, spatola e un vero termometro per alimenti.

Il dolce forno di Play-doh, da Hasbro è erede nel nome del celebre antenato. La pasta da modellare non è meno divertente da manipolare degli ingredienti veri, anche se non è commestibile. Con la pasta si possono creare dolci da mettere in forno. Si abbassa la maniglia, e la magia ha inizio: la torta sembra lievitare e cuocere davvero. Il classico “ding” del campanello avvisa quando la torta è pronta ed è quindi il momento di decorarla. La pasta da modellare Play-Doh, disponibile in un assortimento di 5 colori, consente di creare una golosa glassa o aggiungere altre guarnizioni creative grazie agli stampini in dotazione. Il playset dispone anche di una ciotola per miscelare e realizzare confettini di Play-Doh di tre forme diverse.

Ancora Hasbro propone un grande classico rivisitato in versione food: il Monopoly Pizza. In questa edizione del gioco cult non vi sono terreni, ma ingredienti golosi e deliziose varianti di pizza da conquistare, dalla pizza con le patatine alla bufalina. La scatola è un cartone della pizza, le pedine sono rotelle tagliapizza, saliere, grattugie, motorini per il delivery, mentre ogni casella del tabellone corrisponde ad un gusto e la contrattazione si svolge con fette di pizza e costi assaggio. Si aggiudica la partita il giocatore che durante il turno riuscirà a guadagnare più fette possibili.

Un sogno per i bambini di ogni epoca è la “cucinetta”. E Cucina Studio XXL Bubble di Smoby, con i suoi 38 accessori, sembra proprio vera. Frigorifero, forno, dispenser del ghiaccio, macchina del caffè, e poi piatti, padelle, pentolini, c’è proprio tutto. E l’acqua sembra bollire davvero: si mette l’acqua nella pentola, si posiziona sul piano cottura, si preme il pulsante e l’acqua sembra bollire! Tocco di design il colore rosso davvero irresistibile. E per gli aspiranti chef, Smoby propone Chef Corner Restaurant, un vero ristorante diviso in tre aree: la cucina dove preparare i piatti, con tutta l’attrezzatura necessaria, la penisola con sgabello dove il “cliente” può ordinare e assaporare il suo pasto, e il registratore di cassa: perché anche nei giochi il conto va pagato!

Professionista d’eccezione, Barbie in veste di pasticciera invita i clienti nella sua Pasticceria. Insieme alla biondissima beniamina le bambine possono a cucinare tante ricette grazie alla coloratissima pasta modellabile. Il playset ricrea una vera e propria pasticceria con numerose funzioni come il banco da lavoro, ideale per creare l’impasto delle torte e il forno. Per la decorazione delle torte, ecco il vassoio rotante e le sacche da pasticciere contenenti glasse colorate. I clienti potranno pagare al registratore di cassa. I piccoli di casa preferiscono il sapore salato, anche se immaginario? Barbie non si tira indietro: con la sua pizzeria i bimbi potranno gestire insieme a Barbie un vero e proprio locale, curato in ogni dettaglio. E girando la manovella si può aggiungere la mozzarella sulla pizza.

Per finire, non dimentichiamo il gioco più semplice e delizioso di tutti: acqua, farina e manine per impastare. Insieme alla mamma e al papà si possono creare pasta, pane, dolci veri, da condividere, per imparare senza smettere di divertirsi.