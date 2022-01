Dal 10 al 30 gennaio | Café Rouge

COSÌ È (O MI PARE)

10/01 ore 19:30 – 12/01 ore 20:15 – 13/01 ore 21:15 – 14/01 ore 20:15 – 15/01 ore 20:15 – 16/01 ore 16:45

adattamento e regia Elio Germano

con Elio Germano, Gaetano Bruno, Serena Barone, Michele Sinisi, Natalia Magni, Caterina Biasiol, Daniele Parisi, Maria Sole Mansutti, Gioia Salvatori, Marco Ripoldi, Fabrizio Careddu, Davide Grillo, Bruno Valente, Lisio Castiglia, Luisa Bosi, Ivo Romagnoli

e con la partecipazione di Isabella Ragonese e Pippo Di Marca

Elio Germano riscrive Così è (se vi pare) di Pirandello nella realtà virtuale. Tramite cuffie e visori, il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto…

Attraverso la visione simultanea lo spettatore si trova immerso nella stessa vicenda a cui assistono gli altri, ma può scegliere dove e cosa guardare. Un’esperienza unica nel suo genere, che aderisce perfettamente alla riflessione pirandelliana sul conflitto tra realtà e apparenza. Così è (o mi pare) cala il testo del drammaturgo siciliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media.

17 gennaio | Café Rouge

RIFLETTENDO NAPULE ’70

ore 18:30 incontro

ore 21:00 proiezione del film

In occasione dell’anniversario della Giornata di resilienza civile del Teatro e dello Spettatore, in collaborazione con l’Associazione culturale Ateatro

presentazione del docufilm Riflettendo Napule ‘70

intervengono

Andrée Ruth Shammah, Tommaso Sacchi, Oliviero Ponte di Pino, Claudio Ascoli, Matteo Brighenti e Marco Triarico

Segue proiezione

A fine 2020, in pieno lockdown, la storica compagnia teatrale dei Chille lancia un appello per riaprire i Teatri in sicurezza, istituendo per il 17 Gennaio 2021 una Giornata di resilienza civile del Teatro e dello Spettatore. La compagnia invita teatri, compagnie, artisti, spettatori a fare qualcosa dal vivo, nel rispetto delle normative.

I Chille decidono di indire una lotteria con biglietti ad 1 € per sorteggiare cinque spett-attori, cioè cinque persone da assumere come attori in Napule ‘70, uno spettacolo-cult sugli anni settanta e sui 70 anni di Claudio Ascoli, in scena con Sissi Abbondanza.

Nell’occasione, il regista video Marco Triarico ha realizzato il docufilm Riflettendo Napule ‘70, un’opera in parte autobiografica sul senso di fare Teatro in questo momento.

Chille de la balanza è una storica compagnia di teatro di ricerca, fondata a Napoli da Claudio Ascoli, teatrante da tre generazioni, nell’ormai lontano 1973. Chille è dal 1985 in Toscana e risiede dal 1998 a San Salvi, ex-città manicomio di Firenze. Così decise l’ultimo direttore, dr. Pellicanò, che volle collegare l’uscita dei “matti” con l’ingresso della città nell’area dell’ex-manicomio. Per favorire questo processo chiese alla compagnia di stabilire la sua residenza in un padiglione dell’ex-ospedale psichiatrico e dar vita ad un progetto culturale pluriennale di presidio attivo (San Salvi città aperta) che, a tutt’oggi, ha visto la partecipazione di oltre 600.000 persone. Il luogo è anche una delle sedi dell’Estate fiorentina dalla sua prima edizione.

18-23 gennaio | Sala Grande

IO SARAH, IO TOSCA

18/01 ore 20:00 – 19/01 ore 19:45 – 20/01 ore 21:00 – 21/01 ore 19:45 – 22/01 ore 19:45 – 23/01 ore 16:15

1 ora e 30 minuti

di e con Laura Morante

e con Chiara Catalano, voce e pianoforte

regia Daniele Costantini

scene Luigi Ferrigno

costumi Agata Cannizzaro

musiche originali Mimosa Campironi

luci Tommaso Toscano

produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo

in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana

Laura Morante sarà Sarah Bernhardt, l’attrice a cui Victorien Sardou dedicò il celebre dramma La Tosca messo in musica da Puccini. A dialogare con lei in scena, il piano e il canto di una giovane musicista. Uno spettacolo che è un flusso continuo di recitazione, azione e musica. Avvincente, emozionante e a tratti anche divertente.

«Della donna che fu Sarah Bernhardt, della persona che si cela dietro l’apparenza, della storia e della leggenda di quella che, forse, fu la prima vera diva capace di far parlare di sé i giornali di mezzo mondo, non sapevo quasi nulla. Ho dunque intrapreso un appassionante percorso attraverso la vasta mole di libri a lei dedicati. E in particolare attraverso la sua autobiografia, rivelatrice del suo carattere. Ma anche tanto imprecisa, sfuggente e lacunosa su quelle vicende ambigue che hanno contribuito a farne un’attrice e una donna famosissima – osannata e aspramente criticata – ma costantemente al centro della scena». – Laura Morante

Dal 19 gennaio al 6 febbraio | Sala AcomeA

COSTELLAZIONI

19/01 ore 19:15 – 20/01 ore 20:30 – 21/01 ore 19:15 – 22/01 ore 19:15 – 23/01 ore 15:45 – 25/01 ore 20:30

1 ora e 10 minuti

di Nick Payne

traduzione Matteo Colombo

regia Raphael Tobia Vogel

con Elena Lietti e Pietro Micci

scene e costumi Nicolas Bovey

luci Paolo Casati

assistente alla regia Beatrice Cazzaro

macchinista Marco Pirola

elettricista Cristiano Cramerotti

fonico Emanuele Martina

sarta Chiara Lo Mauro

scene costruite presso il laboratorio del Teatro Franco Parenti

produzione Teatro Franco Parenti / TPE – Teatro Piemonte Europa

Raphael Tobia Vogel ha affrontato il rapporto fra umano e intelligenza artificiale con il successo di Marjorie Prime, ora il regista, per la sua seconda regia in stagione dopo Mutuo soccorso, ha scelto Costellazioni di Nick Payne. Nella premiata e fortunata opera dell’under 40 drammaturgo britannico, giocano fisica quantistica, sentimenti, caso e libero arbitrio.

In scena una coppia, Elena Lietti e Pietro Micci, già insieme in Marjorie Prime: lui è un apicoltore, lei una fisica quantistica. Una relazione, infinite possibilità: il testo si ispira alla “teoria delle stringhe” secondo la quale ciò che facciamo o non facciamo potrebbe essere fatto o non fatto allo stesso modo o in modo diverso in infiniti universi paralleli. La stessa scena può avere diverse interpretazioni, ipotizzando diverse reazioni, cause e conseguenze con un potenziale illimitato di invenzioni.