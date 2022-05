Caro Fulvio,

anche io, mentre scrivevo le ultime parole raccontandoti della ricerca che sto effettuando perché venga al meglio la nostra kermesse alla Cabane di gauche caviar, mi sono imbattuto nelle immagini che arrivavano crude dal nostro Est. Se ci si collega su YouTube si può vedere in tempo reale la piazza di Maidan a Kiev o Kiyv, come abbiamo imparato a dire. Tralascio tutte le considerazioni retoriche sulla guerra, non perché abbia orrore del sangue, non perché i racconti a voce, o quelli letti, non me ne abbiano dato sufficiente contezza; la guerra l’ho scoperta grazie ai nonni, a mio padre naturalmente, e alla lettura in classe di Hemingway. Ricordi la scena del suo romanzo che si svolge negli stanzoni dell’Ospedale Maggiore di Milano? Se possibile, il nostro bisogno di socialismo aumenta proprio perché si è materializzato dinnanzi a noi il crollo verticale della globalizzazione economica, le cui conseguenze non sono altro che le scene di guerra che stiamo osservando. Non c’è più equilibrio nel mondo e ciascuno si sente autorizzato a recuperare la “roba” che ritiene sua, non rispettando gli ordini e i confini dati.

Se la vicenda putiniana ci narra di un doppio complesso edipico – verso la Madre Patria Ucraina da parte dei russi e verso il padre, il comunismo imperiale che vogliono riscattare –, è anche vero che per una curiosa nemesi storica s’invera il vaticinio di Vladimir Ilič Lenin, ovvero che il capitalismo ha offerto loro la corda con la quale stanno per impiccare le società libere e democratiche. Putin, che tu vuoi giustamente vedere processato a L’Aia per crimini di guerra, non è altro che il nostro fornitore unico di energia senza il quale non potremmo più accendere il computer o inviarci questo scambio epistolare. In ragione di questo, meno prosaicamente, ci tiene per le palle almeno fino a quando non riusciremo a convertire la nostra autosufficienza energetica. Questa è la ragione per la quale ha invocato una nostra indulgenza, se non quando una complicità, adottando neutralità nella vicenda che sta regolando con le antiche repubbliche sovietiche ovvero con i pezzi ormai separati dell’Impero. Questo focolaio di guerra ha decretato la fine della globalizzazione, che non poteva reggersi senza un ordine politico. Ritornano gli imperi, e gli imperi sono obbligati a combattersi fra di loro.

Il dominio o l’obbligo della ragione ci impongono di aspettare che passi la piena, e passerà, di abituarci agli scossoni che la Storia può ancora darci, ad attrezzare la nostra Cabane o il nostro Chiringuito o di un rifugio antiatomico o quanto meno di un angolo dove ripararci «in caso di disgrazia» per dirla con Georges Simenon. Al dunque rifiutare eventuali richiami in armi cestinando la lettera di convocazione o farsi raccomandare da cugini del sottosegretario alla Difesa. Io ho già servito il mio Paese, prestato giuramento e congedatomi anzitempo l’anno prima della nostra entrata in guerra per l’Iraq. Pronto a morire per la Patria e anche per difendere le mie e le nostre idee. «… Vabbè ma di morte lenta», come cantava Brassens.

Nel frattempo, mi industrio per trovare una foto di Nestor Machno, l’anarchico ucraino; l’iconografia della guerra appare sempre la più tragica ma la più cruda espressione della trasfigurazione dell’essere umano quando imbraccia un’arma, scempio dal quale non sono stati risparmiati neanche i bambini; ricorderai la foto di Marina Ginestà Coloma, la giovane miliziana catalana, bella, immortalata sul tetto di un palazzo che si affacciava su Plaza de Cataluña a Barcellona, fiera nella sua difesa contro l’avanzata franchista del ‘36 e altre ancora.

Era Europa anche la Spagna che difendevano i democratici all’epoca. Erano un crogiolo di valori ciò che esaltava Albert Camus nel suo discorso ad Atene nel dopoguerra, non un insieme di alambicchi burocratici a stelle variabili. In essa io mi ci riconosco senza fare dell’Europa un altro nazionalismo, ma una alleanza internazionale duratura, e già moneta, passaporto, tessera sanitaria ed Erasmus mi sembrano piccole ma significative conquiste, più che le dottrine sul formaggio o sul pesce che i pescatori portoghesi devono rigettare in mare o il latte che sversano per protesta gli agricoltori sardi.

Sono tuttavia interessato, tornando a noi, che le nuove direttive europee non intacchino il nostro obiettivo della Cabane sul mare, perché, non te l’ho detto, ma penso che la prospettiva non potrà che essere quella di allargare la nostra alleanza umana ai popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Se non ci chiudiamo nell’integralismo nazionale e religioso, l’integrazione ci metterà al riparo da tutte le oscene contraddizioni del mondo che è libero solo nella circolazione dei capitali. In questo rivive il nostro neo-socialismo, che poi a guardare bene non è dissimile da quello dei nostri nonni. Ma ora un po’ più adulto e un po’ più saggio.

