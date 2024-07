È primavera, ma non sembra. La Pasqua con chi vuoi non sarà assolata. Ci tocca mangiare un dolce che non amiamo un granché (ma noi abbiamo trovato tante idee creative e tradizionali per cambiare idea). Uno dei nostri ristoranti milanesi preferiti chiude e ci sentiamo un po’ orfani (ci asteniamo da commenti, funerali, balletti sulle tombe e inutili dietrologie). Per fortuna abbiamo avuto una settimana intensissima, e siamo entusiasti per il nostro ultimo, grande, annuncio.

Insieme a Luca Sofri e alla redazione del Post, organizziamo le celebrazioni per i dieci anni di Mercato Centrale: dopo tanti mesi di lavoro dietro le quinte siamo finalmente pronti per raccontarvi che cosa succederà a Torino dal 19 al 21 aprile. Talk, incontri, degustazioni, dibattiti, masterclass: non ci siamo risparmiati, e abbiamo messo insieme le due anime di Gastronomika e del Post per creare un palinsesto ricco e vario, nel quale ognuno possa disegnare la sua agenda, scegliendo tra i quasi cinquanta appuntamenti in calendario.

Avremo con noi personaggi del mondo del cibo, del vino e della mixology, ma anche attori, scrittori, rappresentanti della cultura e musicisti. Parleremo di come l’enogastronomia sia un tema trasversale e coinvolga davvero ogni ambito del nostro vivere quotidiano. Proveremo a raccontare la grande storia attraverso le piccole storie di cibo che costellano l’Italia. Cercheremo di sfatare qualche mito, e proveremo a dare a chi parteciperà degli strumenti nuovi per comprendere questo settore, apprezzarlo di più e capirlo meglio. Curare questo palinsesto è stato un lavoro intenso ma appagante, e condividerlo con un’altra realtà giornalistica come Il Post è stato uno stimolo ulteriore, a fare ancora di più e ancora meglio. Abbiamo trovato in Mercato Centrale un gruppo di lavoro meraviglioso, con il quale ci siamo perfettamente integrati e che ci ha dato la possibilità di costruire un programma esattamente come l’avremmo voluto, con una grande visione e con un’energia inarrestabile.

Adesso tocca a voi: tutti gli appuntamenti sono gratuiti, un regalo prezioso che Mercato Centrale ci fa, per renderci consumatori più consapevoli e attori principali della filiera del cibo.

Vi aspettiamo!