Codroipo e il bambolotto nero: se la reazione al razzismo è indignarsi per niente, abbiamo già perso male

L’indignazione si è diffusa in un attimo, come un incendio in una pineta secca. Sono insorte pedagoghe, insegnanti, cittadini comuni, ex presidentesse della Camera. L’oggetto dell’indignazione? Il fatto che, dietro alla soppressione della frase citata sopra ci sarebbe stato l’intento della maggioranza di centro destra di limitare la libertà dei bambini stranieri di giocare con i giocattoli che vogliono. Il problema? Non è vero.

Ora, in un contesto come quello che stiamo vivendo, sarebbe già totalmente assurdo prendersela con un decreto che limita le libertà dei giocattoli quando poi, ogni giorno e per davvero, per strada e per mare, vengono fortemente limitate le libertà di persone vere, in carne ed ossa, per la sola colpa di non essere nati in Italia. Se poi questo atto legislativo non esiste, come pare che emerga dall’analisi dei dati che abbiamo a disposizione, non solo è assurdo, ma diventa incosciente, persino criminale.