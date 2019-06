Cari gialloverdi, volete i minibot? Ok, ma usateli per pagare i vostri stipendi

Nelle aziende questa dinamica esiste da moltissimi anni, fu creata per allineare gli interessi di manager ed investitori, soggetti che, tipicamente, possono avere obiettivi differenti. Secondo questa impostazione, ai manager in posizioni strategiche, vengono assegnate stock options (diritti di esercitare l’acquisto di azioni), azioni, titoli dell'azienda, per far convergere gli interessi di chi dirige (manager) a quelli di chi investe (investitori). La stessa equazione potrebbe valere per politici e contribuenti: se i primi, infatti, rappresentano i soggetti in grado di orientare le politiche pubbliche, saranno i secondi a subirne, in misura maggiore, gli effetti.

Un’impostazione di retribuzione fissa, e retribuzione a debito pubblico, porterebbe gli amministratori pubblici a valutare in modo differente le loro scelte, considerando gli effetti sul medio-lungo periodo, e non solo sulla successiva scadenza elettorale. Solo così, potremo avere una classe politica che, invece che creare debito, si allineerà, finalmente, agli interessi delle future generazioni