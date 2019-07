Così i social ci hanno fottuto il cervello (e non si può tornare indietro)

Forse è fisiologico, ma negli ultimi anni sembra che tutti gli aspetti legati alla vita online stiano diventando molto più faticosi. Dalla condizione di burn-out permanente cui sono affetti i lavoratori del cosiddetto “terziario avanzato” (che non è nient’altro che il nuovo proletariato cognitivo: poche tutele, pochi soldi, nessuna possibilità di disconnettersi) di cui ha scritto il Guardian in un articolo molto letto e discusso nei giorni scorsi, alla palese difficoltà di avere a che fare con le contraddizioni e le degenerazioni che porta il cosiddetto Capitalismo delle Piattaforme: il futuro di Facebook sarà anche privato, come dice Mark Zuckerberg, e Instagram toglierà pure i Like (sono entrambe cose tutte da verificare, ovviamente), ma è evidente che i modelli di business, pur se riconfigurati, avranno sempre conseguenze riguardo l’estrazione di dati, la privacy e la società del controllo.

Ormai è troppo tardi per tornare indietro, e non avrebbe nemmeno più senso, ma stiamo vivendo in un vero e proprio mondo “al di là” in cui è diventato difficile capire se la vita offline imita la vita online, o ne é propriamente subordinata. Soglia dell’attenzione, capacità di articolare pensiero complesso, alfabetizzazione e consapevolezza nell’analizzare le cose che succedono. Tutti i pilastri su cui si fonda la “vita di comunità” nella democrazia per come la conosciamo sono costantemente messe in discussione da meccanismi che — e lo diciamo in modo volutamente brutale — portano a una complessiva deumanizzazione.

Dalla FREGATURA di cui scrive Jaron Lanier in Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi account social (il Saggiatore) passando per la discussione sull’uso dei dati nella costruzione di una vera e propria società di controllo (in autunno uscirà per LUISS University Press il libro di Soshanna Zuboff Il capitalismo della sorveglianza), fino ai modi in cui la vita online sostanzialmente agisce a livello profondo per cambiare le abitudini e riconfigurare la mente (dal citatissimo Psicopolitica di Chul Han Byung, Nottetempo, a 24/7 di Jonathan Crary, Einaudi) e la progressiva incapacità di essere nel mondo perdendo l’uso della parola e dell’analisi (La conversazione necessaria di Sherry Turkle, Einaudi), il dibattito è decisamente vivace. Se davvero viviamo nella Nuova era oscura per cui, come scrive James Bridle (Not), le conseguenze dell’accettazione acritica della computazione e del soluzionismo saranno così radicali da portare una regressione nell’intelligenza umana, allora bisogna capire come architettare un movimento di resistenza. Non tanto per essere luddisti (non serve a niente), né tantomeno per lasciare in massa i social network (anche quello è inutile), quanto per costruire un modo per vivere decentemente in un “tempo interessante”.