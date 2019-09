Caporalato digitale, i rider denunciano: “Le aziende sapevano da tempo. E gli stava bene”

Alla fine, dopo anni di scioperi, incidenti mortali e promesse politiche mancate (vedi alla voce Luigi Di Maio), sui rider è arrivata pure l’attenzione della magistratura. La Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sui ciclofattorini che consegnano il cibo a domicilio (ma non solo) per verificare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, sullo sfruttamento dei lavoratori, sulla presenza di fenomeni di caporalato e di immigrati irregolari. E Assodelivery, l’associazione che riunisce le aziende big del settore come Deliveroo, Glovo, Just Eat e Uber Eats, ha subito annunciato «tolleranza zero». Ma i rider non ci stanno. «Le aziende sapevano tutto e facevano finta di niente», dicono dalla organizzazione autonoma dei rider milanesi Deliverance Milano. «In occasione del Primo maggio avevamo inviato una lettera in cui denunciavamo proprio la presenza del caporalato».

Quello delle consegne a domicilio è diventato uno dei primi canali di sbocco lavorativo per gli immigrati che arrivano nelle grandi città. Tra i richiedenti asilo, autorizzati a lavorare dopo 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione, le biciclette di Deliveroo e colleghi sono quasi un passaggio lavorativo obbligato. Tanto da spostarsi dalla provincia al centro di Roma o Milano, proprio puntando a farsi arruolare tra i fattorini del food delivery. Così capita, come ha raccontato il Corriere, che chi ha già una registrazione a una delle piattaforme di food delivery ceda zaino termico e smartphone dotato di app a un connazionale, dietro il pagamento di denaro o meno. Una formula che vale anche per gli stranieri senza documenti in regola, che sono sempre di più, soprattutto dopo il giro di vite del decreto sicurezza. Gli italiani si fanno l’account, si registrano con facilità e poi vendono il “login” ai “rider fantasma”, ha raccontato il Corriere. Lo scorso agosto, dai controlli su 30 rider di Milano, tre stranieri sono stati trovati senza documenti in regola.