Decreto Clima, se questo è il nostro Green New Deal siamo messi molto male

Il decreto clima, a quanto pare, offrirà pure l’occasione per fare un restyling dei mezzi pubblici italiani, sostituendo quelli vecchi con mezzi a basso o nullo impatto ambientale. Mezzi pubblici che, grazie ai giallorossi, potremo prendere al volo, di fretta, senza preoccupazioni con il “buono mobilità” da 1.500 valideo per tre anni. Rottamando le auto fino alla classe euro 4, si otterrà, ma solo “fino a esaurimento delle risorse”, una specie di buono spesa per comprare per sé, o per la famiglia, un abbonamento ai mezzi pubblici. Certo, perché non rottamare quell‘unica auto vecchia – che evidentemente non cambio perché non me lo posso permettere – per dedicarmi anima e corpo allo sport dell’attesa senza limiti nel meraviglioso mondo dei treni e mezzi pubblici delle città (almeno alcune) italiane?

In compenso la casella sull’economia circolare, con la necessaria chiusura del ciclo dei rifiuti, è rimasta vuota. Nella bozza del decreto clima viene citato solo l’End of Waste, detto in inglese, c’è. Ma è solo uno slogan, un titolo, nient’altro. Nella fretta di dover far girare qualcosa, anche se dal ministero dicono di non aver diramato alcun testo, proprio nel giorno in cui 180 città si sono riempite con le manifestazioni del Friday for Future, qualche pagina è stata lasciata in bianco. Di transizione ecologica, riqualificazione dei lavoratori verso il green, riforme sociali, neanche l’ombra. È il “decreto clima” di Costa. Non il Green New Deal.