Soundreef a Franceschini: «È ora di rompere una volta per tutte il monopolio Siae»

Da ministro della Cultura, nel 2016 Franceschini aveva elogiato la Francia che difendeva il monopolio sui diritti d’autore della Siae d’Oltralpe. «Ora che anche la Francia si è adeguata alla direttiva Barnier, aprendo alle società private, mi aspetto che Franceschini continui a essere ispirato da Parigi», dice D’Atri. «Alcune posizioni che avevano senso nel 2016 ora non hanno più senso. Ora si può soltanto migliorare il mercato e renderlo efficiente».

Anche perché, oltre alla liberalizzazione, vanno chiariti ancora alcuni punti per il funzionamento del mercato. In primis, se e come sanzionare radio, tv e organizzatori dei concerti che ritengono di dover pagare i diritti solo alla Siae, rifiutandosi di pagarli a Soundreef qualora si tratti di un autore della loro scuderia. E poi va specificato ancora il ruolo degli ispettori Siae e se questi possano raccogliere i diritti anche per gli altri operatori privati.

La situazione, insomma, resta caotica e necessiterebbe di una legge ad hoc per mettere ordine nel mercato, così come è stato già fatto in Francia e Germania. Anche perché Soundreef, che mantiene la società madre in italia (con quattro partecipate estere), è sempre con un piede dentro e uno fuori dall’Italia. Con Brexit alle porte, l’idea era anche quella di portare la Ltd inglese sul territorio italiano. Ma il rischio è invece che, dopo quasi sette anni di attesa e battaglie legali, Soundreef faccia le valigie e lasci definitivamente il mercato italiano. «Giorno dopo giorno fatica a difendere scelta di stare in Italia mentre ci fanno la guerra o non fanno nulla per sistemare questo mercato», dice D’Atri. «Non si può parlare andare a parlare di innovazione nei convegni e poi bastonarla perché lede gli interessi di qualcuno. Non è un caso che, a vedere la nostra storia, nessun’altra società abbia voluto farci concorrenza, mentre ci sarebbero intere praterie per farlo».