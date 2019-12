Il metodo di Michele Serra per salvarsi dalle vere, false, comunque troppe notizie (e dai populismi)

Arriverà il futuro e sarà pieno di notizie. Anzi, pienissimo. Un guazzabuglio di informazione in cui sarà difficile districarsi, per non parlare di distinguere il falso dal vero. Per Michele Serra, giornalista e celebre autore delle Amache su Repubblica, la novità ci obbligherà a rivolgersi a qualcuno, «anche pagandolo» perché si occupi di queste cose al posto nostro.

Non ce la faremo da soli?

Assolutamente no. Le notizie saranno troppe. Colpa dell’evoluzione tecnologica, certo. Ciò che chiamiamo notizia oggi subirà un processo di superfetazione. E quindi, in mezzo alla quantità sarà importante la qualità.

È il caso del “mediatore” di cui parla spesso.

È una mia fissa, lo dico sempre. Non siamo onnipotenti, non ce la possiamo fare da soli – cliccando con lo smartphone in mano, davanti al tablet – a dominare il mondo. Dobbiamo chiedere a qualcuno di darci una mano. E siccome le notizie del futuro saranno miliardi, servirà un mediatore che svolga questa funzione.

.. che sarebbe quella dei giornali...

Sì, che un tempo svolgevano i giornali e che in parte forse continueranno a svolgere anche in futuro. E non importa nulla se saranno di carta, di piombo, di bassorilievo su pietra o fatti di pixel. Voglio pagare qualcuno di cui mi fido che mi dica: le notizie importanti sono a, b, c. E anche d.

Niente fai-da-te?

Io odio il mito del fai-da-te. Secondo me sta anche parzialmente distruggendo perfino la socialità in questo Paese. Io voglio fidarmi di qualcuno. Ho bisogno di fidarmi di qualcuno. E così come mi fido di quello che mi vende il salame o la coppa, voglio fidarmi di quello che mi vende le notizie.

Anche a pagamento.

E certo. Bisogna anche che la società capisca che l’informazione si deve pagare, forse quella online di meno perché non c’è di mezzo la stampa, la distribuzione, la rotativa, la fabbrica e tutto ciò che si vuole. Ma le cose si pagano.

Ma quindi il problema non saranno le fake news, ma le troppe news.

Sì, secondo me il probema è too much news, cosa che poi riguarda il web in generale. In questo momento puoi avere tutto l’universo a disposizione: io mi spavento e dico no, grazie. Non si può avere tutto l’universo, non sono all’altezza. Quindi il problema principale è la mole, smisurata, di notizie, e poi certo, c’è anche il problema delle fake news, eccome se c’è. Ma quello c’è sempre stato però, ecco.