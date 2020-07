Alessandro Gassman, Bianca Balti, Lorenzo Baglioni, Klaus-Tudor Laurini (in arte Klaus), Eugenio in via di gioia, Mario Tozzi, Licia Colò. Sono tanti i personaggi pubblici che hanno deciso di aderire a“Voglio un pianeta così” la campagna di comunicazione del Parlamento europeo in Italia per l’estate 2020 dedicato alla tutela del nostro pianeta.

Dai loro canali social attivisti e testimonial racconteranno il pianeta che vogliono: più sostenibile, più attento alle energie rinnovabili, alla qualità dell’aria, con cittadini più consapevoli dei danni ambientali causati dai cambiamenti climatici. Racconteranno anche la percezione che gli italiani hanno delle tematiche ambientali e descriverà realtà e progetti del nostro Paese per la promozione della sostenibilità.

Come Too Good To Go l’app contro lo spreco alimentare; Vaia la filiera solidale che da alberi abbattuti dal maltempo crea prodotti i cui proventi sono usati per ripiantare altri alberi). Al centro della campagna, le storie di tanti cittadini che si impegnano quotidianamente per una Terra più green: il nonno plastic-free, Pasquale Di Marco, Potito Ruggiero, un ragazzo di 12 anni che ha manifestato da solo in un paesino del Foggiano per proteggere l’ambiente o anche i “Viaggiatori ecologici”, Valentina La Cara ed Edoardo Manza, che a bordo del loro camper portano in giro per l’Italia il proprio messaggio di sensibilizzazione e ripulendo dai rifiuti i luoghi visitati nelle varie tappe.

#vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti climatici,ecologia e della necessità di cambiare le politiche in questo senso. Il pianeta ed il futuro è dei giovani,fatevi sentire!! #ClimateChange @DavidSassoli ✌️🌳🌍 pic.twitter.com/vxCICMvVuA — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) July 18, 2020

La campagna si rivolge a tutti, con l’invito a condividere la propria visione “verde e blu” del mondo e suggerire comportamente o accorgimenti per assicurare la salvaguardia del pianeta. Per partecipare la richiesta è di utilizzare l’hashtag #vogliounpianetacosì ed eventualmente taggare le pagine del Parlamento europeo in Italia Facebook @PEITALIA; Twitter e Instagram @PE_Italia.

L’Unione europea vuole continuare a essere in prima linea nella lotta al riscaldamento globale e raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. La lotta all’inquinamento e il Green Deal europeo intendono indirizzare la ripresa e lo sviluppo di una nuova forma di economia, innovativa e sostenibile.