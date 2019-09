Cinquecento rider contro il governo: «Quel decreto ci impoverisce»

Ventotto, diciotto e cinquant’anni. Professione rider, i fattorini in bici o in scooter delle consegne a domicilio. In tre saranno ora accolti e ascoltati in Senato, in rappresentanza dei 571 di loro che hanno già sottoscritto (ma i numeri crescono di ora in ora) la lettera indirizzata al governo contro il decreto in discussione a Palazzo Madama che li riguarda. Nelle intenzioni, l’obiettivo del decreto era quello di introdurre nuove “tutele del lavoro” per questa categoria dei lavoratori digitali che più è finita nel tritacarne delle promesse politiche mancate. Ma ora che il “decreto salva imprese”, che contiene anche nuove blande regole per i ciclofattorini, è stato approvato, il testo non li convince affatto. Anzi. «Le norme contenute nel decreto per la “tutela del lavoro”, in discussione al Senato, non solo non migliorano le nostre condizioni di lavoro: le peggiorano. E per questo vi chiediamo di modificarle», scrivono.